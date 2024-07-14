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Копа Америка: Уругвай в серии пенальти отвоевал бронзовые медали у Канады

Шарлотт, Воскресенье 14 июля 2024 10:28
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Копа Америка: Уругвай в серии пенальти отвоевал бронзовые медали у Канады Фото: Факундо Пельистри (слева) получил первую награду на уровне сборных (x.com/CANMNT_Official)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Уругвая обыграла сборную Канады в битве за третье место Кубка Америки-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Копа Америка-2024, матч за 3-е место

Канада – Уругвай – 2:2 (пенальти – 3:4)

Голы: Коне, 22, Дэвид, 80 – Бентанкур, 8, Суарес, 90+2

"Селесте" повели в счете в дебюте встречи, когда Бентанкур с угла вратарской мощным ударом под перекладину завершил атаку после углового. "Кленовые листья" отыгрались на экваторе тайма. Это Коне в акробатическом прыжке переправил мяч за спину кипера.

Новый обмен голами произошел под занавес основного времени. Канадцев вывел вперед Дэвид, сыгравший на добивании из пределов штрафной. Однако, Уругвай спас Суарес – ветеран в касание замкнул прострел Хименеса в добавленное арбитром время.

В послематчевой же лотерии вратарь уругвайской команды Рочет взял удар Коне, а звезда Канады Дэвис попал в перекладину неудачной "паненкой". В свою очередь Вальверде, Бентанкур, Де Арраскаэта и Суарес были точными. Итак, сборная Уругвая завоевала "бронзу".

Победитель Копа Америка определится в ночь на понедельник. За титул сразятся сборная Аргентины и национальная команда Колумбии. Последние только однажды побеждали на континентальном первенстве (2001).

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