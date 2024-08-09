Сборная Испании победила Францию в футбольном финале Олимпийских игр

Олимпиада-2024, футбол, финал, мужчины

Франция – Испания – 3:5 (в дополнительное время)

Голы: Мийо, 11, Аклиуш, 78, Матета, 90+3 (пенальти) – Лопес, 18, 25, Баэна, 28, Камельо, 100, 120+1

"Трехцветные" открыли счет в дебюте встречи. Не обошлось без ошибки пиренейцев. После неудачного выбивания Баэны мяч оказался у Мийо, тот пробил в угол ворот, а Тенас не сумел парировать несильный удар французского хавбека.

Ответ "Фурии Рохи" был тройным. Испанская сборная забила трижды за 10 минут. Сначала Лопес из центра штрафной в касание замкнул прострел Баэны, а затем оформил дубль на добивании. На 28-й минуте Баэна мастерски уложил со штрафного в девятку.

Франция отыгралась под занавес основного времени. На 78-й Аклиуш результативно среагировал на прострел Олисе. На последней минуте судейская бригада назначила пенальти в ворота испанцев после вмешательства VAR – Матета уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Пришлось играть овертайм. И там решающий выпад сделала сборная Испании. На 110-й минуте Барриос отдал разрезную передачу на Камельо, а тот аккуратно перебросил мяч над вратарем. А перед финальным свистком он еще и реализовал выход один на один. В первый раз с 1992 года испанские футболисты завоевали олимпийское "золото".