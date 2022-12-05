ua ru
Пн, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сборная Хорватии в серии пенальти одолела Японию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022

Новина українською →
Вакра, Понедельник 05 декабря 2022 19:44
Сборная Хорватии в серии пенальти одолела Японию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 Фото: Хорваты сумели дожать "синих самураев" (fifa.com)
Автор: Антон Федорцив

Победой национальной команды Хорватии в послематчевой одиннадцатиметровой серии завершился матч 1/8 финала против сборной Японии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира-2022, 1/8 финала

Япония – Хорватия – 1:1 (пенальти – 1:3)

Голы: Маэда, 43 – Перишич, 56

В дебюте команды обменялись полумоментами. Танигучи пробил головой рядом со штангой после углового. Перишич же обокрал защитника вблизи чужой штрафной и ударил с острого угла – Гонда парировал выстрел.

В дальнейшем сборные сменяли друг друга в контроле мяча. Однако большинство атак и Японии, и Хорватии завершались ничем. Лишь перед перерывом "синие самураи" всерьез добавили и сразу возник моменту у Камады – атакующий хавбек получил мяч на линии вратарской, но после паузы пробил выше ворот.

А на 43-й минуте японская сборная открыла счет. Гол пришел со стандарта. Ребята Хадзимэ Мориясу разыграли угловой на правом фланге, Доан выполнил навес на дальнюю стойку, где после ряда рикошетов Маэда левой отправил мяч в сетку.

Еще веселее стало на старте второй половины. После обмена острыми атаками хорваты сумели организовать ответный гол. Это Ловрен из глубины подал на линию штрафной, откуда Перишич головой пробил точь-в-точь в дальний нижний угол – 1:1!

"Синие самураи" быстро пришли в себя и могли снова выйти вперед уже через несколько минут, но Ливакович парировал выстрел Эндо под перекладину метров с 20-ти. В то же время "шахматные" ответили классным ударом Модрича в девятку – сэйв Гонды.

Постепенно опаснее стали атаки сборной Хорватии. Вот Будимир подставил голову под то ли удар, то ли навес партнера, но мяч прошел мимо ворот. Вскоре Перишич пробил с линии штрафной после перехвата – рядом со стойкой. В последние минуты уже было не до риска, так что дело дошло до овертайма.

В первые дополнительные 15 минут могла забить Япония. Это Митома протянул мяч с центра поля и мощным выстрелом из полукруга штрафной под перекладину проверил бдительность Ливаковича. Голкипер был готов к такому развитию событий и отбил мяч двумя руками.

В конце концов пришлось бить пенальти. Минамино и Митома провалили первые попытки сборной Японии. Впоследствии промахнулся и хорват Ливая, но ветеран Есида тоже не переиграл Ливаковича. Так что Пашалич сразу точным ударом завершил серию в пользу балканцев!

К слову, накануне Англия с тремя голами обыграла сборную Сенегала и встретится с Францией в четвертьфинале ЧМ-2022.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мира ЧМ-2022
NEWS
Оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине: все последствия атаки
Оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине: все последствия атаки
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии