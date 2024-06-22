Сборная Грузии сенсационно сыграла вничью с Чехией на Евро-2024

Чемпионат Европы-2024, группа F, 2-й тур

Грузия – Чехия – 1:1

Голы: Микаутадзе, 45+4 (пенальти) – Шик, 59

Команда Ивана Гашека с первых минут расположилась на чужой половине. Киперу грузинской сборной Мамардашвили пришлось тяжело работать уже в дебюте. В течение одной атаки он парировал ногой выстрел Юрасека и отбил рукой добивание Шика, а в следующей вытащил еще один удар последнего.

Подопечные Вилли Саньоля пытались отыскать свой момент в контратаках. Впрочем, острее выглядела чешская команда. В середине первого тайма "львы" даже отправили мяч в сетку усилиями Гложека, но тот нечаянно сыграл рукой. После этого эпизода Грузия выровняла ситуацию на поле.

Под занавес 45-минутки кавказцы даже заиграли первым номером. Вот Цоуфал едва не срезал в свои ворота прострел Меквабишвили, а Кашия после навеса со штрафного не переиграл Станека из пределов штрафной. Тем не менее, серия стандартов привела к одиннадцатиметровому за игру рукой Гранача – пенальти уверенно реализовал Микаутадзе.

Шик в последней атаке позволил Мамардашвили оформить еще один яркий сэйв. Со стартом же второй половины сборная Чехии улетела вперед. Правда, слишком увлеклась атаками и не уследила за Меквабишвили, но тот пробил рядом со штангой.

На 59-й минуте чешская команда сравняла счет. Помог стандарт – угловой с правого фланга. Лингр головой с ближней штанги попал в дальнюю сторону каркаса ворот, а Шик фактически с метра просто завел мяч за линию ворот грузинской сборной – 1:1!

Вдохновенная голом сборная Чехии продолжила нагнетать ситуацию у владений Мамардашвили. Очередной угловой "львов" завершился ударом Крейчи головой мимо дальней штанги, а выстрел Матея под штангу с линии штрафной парировал неутомимый кипер Грузии. Кавказская команда ответила ударом Кварацхелии выше ворот из пределов штрафной.

В финальные минуты Чехия пыталась устроить штурм, но весь атакующий пыл грамотно гасила эшелированная оборона грузинской сборной. В конце концов цифры на табло не изменились, поэтому Сакартвело завоевала историческое первое очко на чемпионатах Европы. Такое же количество баллов после двух туров и у чешской команды, так что обе сборные сохраняют теоретические шансы на плей-офф.