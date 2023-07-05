RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сборная Бразилии переманила Анчелотти из "Реала": есть важный нюанс

Фото: Карло Анчелотти впервые будет тренировать сборную (facebook.com/ancelottiofficial)
Автор: Антон Федорцив

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти возглавит национальную команду Бразилии.

Об этом заявил президент Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на UOL.

Пентакампеоны уговорили опытного итальянца поработать со сборной. Правда, к работе 64-летний специалист приступит после сезона 2023/24, отработав до конца контракт с Королевским клубом.

"Анчелотти повезет сборную Бразилии на Копа Америка-2024. Соглашение с ним будет действовать до чемпионата мира 2026 года", – рассказал об особенностях назначения Родригес.

До переезда именитого тренера за океан "селесао" будет тренировать и. о. наставника сборной. Им стал коуч "Флуминенсе" Фернанду Динис. 49-летний специалист будет совмещать работу в национальной команде с клубной деятельностью.

Кто такой Карло Анчелотти

Итальянский футболист и тренер, уроженец коммуны Реджоло. Воспитанник "Пармы", также защищал цвета столичной "Ромы" и "Милана".

Тренерская деятельность Анчелотти началась с поста ассистента Арриго Сакки в сборной Италии в начале 90-х. Далее самостоятельно работал с "Реджаной", "Пармой" и "Ювентусом", а на топ-уровень вышел в "Милане". Тренировал "россонери" в 2001-2009 гг. Затем работал с "Челси", ПСЖ, "Реалом" (дважды), "Баварией", "Наполи" и "Эвертоном".

Анчелотти-тренер становился чемпионом Италии, Англии, Франции, Германии и Испании. Дважды с "Миланом" и два раза во главе "Реала" триумфовал в Лиге чемпионов. Завоевал ряд других командных и индивидуальных трофеев.

К слову, легендарный Сколари возобновил карьеру тренера в 74 года ради "Атлетико Минейро".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РеалЧемпионат ИспанииАнчелоттиСборная Бразилии