Сборная Бразилии обнародовала заявку на ЧМ-2022: Неймар в составе и доминирование АПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Наставник пентакампеонов Тите выбрал 26 исполнителей на Мундиаль. Дюжина игроков защищает цвета английских клубов.

В лагерь сборной Бразилии с Туманного Альбиона поедут голкиперы Алиссон и Эдерсон, защитник Тьягу Силва, хавбеки Каземиро, Фабинью, Гимараес, Фред и Пакета, а также нападающие Жезус, Антони, Ришарлисон и Мартинелли. Еще 5 футболистов представят чемпионат Испании.

Для 16 игроков ЧМ-2022 станет дебютным в карьере. В свою очередь для главного ветерана команды – 39-летнего Дани Алвеса – грядущий Мундиаль станет третьим в карьере. Последний форум он пропустил из-за травмы колена.

Заявка сборной Бразилии на чемпионат мира-2022:

Вратари: Алиссон, Эдерсон, Вевертон

Защитники: Данило, Дани Алвес, Алекс Сандро, Алекс Теллес, Тьягу Силва, Маркиньос, Милитао, Бремер

Полузащитники: Каземиро, Фабинью, Гимараес, Фред, Пакета, Рибейро

Нападающие: Неймар, Винисиус, Жезус, Антони, Рафинья, Ришарлисон, Мартинелли, Родриго, Педро

Накануне аргентинская сборная объявила расширенную заявку на Мундиаль. В списке тренерского штаба "альбиселесте" со Скалони во главе 32 исполнителя. До 14 ноября специалист обязан отсеять шесть лишних.