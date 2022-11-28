Сборная Бразилии минимально обыграла Швейцарию и оформила выход в 1/8 финала ЧМ-2022

Чемпионат мира-2022, группа G, 2-й тур

Бразилия – Швейцария – 1:0

Гол: Каземиро, 83

В дебюте встречи пентакампеоны быстро взяли инициативу в свои ноги. В эти минуты альпийцам из-за высокого прессинга для бразильской команды подвигом было хотя бы перейти центр поля. Правда, латиноамериканцы воспользоваться своим преимуществом смогли не сразу.

Лишь на 26-й минуте возник действительно опасный момент. Рафинья ювелирной передачей с правого фланга отыскал на дальней стойке Винисиуса, который пробил в падении. Однако Зоммер парировал удар звезды мадридского "Реала".

Еще до перерыва бразильцы несколько раз нагнетали обстановку у ворот сборной Швейцарии, но безрезультатно. А со стартом второго тайма альпийцы начали отвечать на каждый выпад пентакампеонов своими атаками.

В частности, к 60-й минуте швейцарская команда успела дважды огрызнуться. Сначала Видмер перспективно прострелил в штрафную зону сборной Бразилии, но защитники в последний момент опередили Варгаса. Вскоре же удар Соу с перспективной позиции заблокировали.

А на 64-й сумели забить бразильцы. Каземиро классной передачей из центрального круга бросил в прорыв Винисиуса, тот убежал от подката Эльведи и в борьбе с Фройлером отправил мяч в угол мимо Зоммера. Однако судьи VAR рассмотрели офсайд у Ришарлисона, влиявшего на эпизод в средней линии.

Сборная Бразилии немного притормозила. Ее атакующие выпады стали предсказуемыми, поэтому оборона швейцарцев легко ликвидировала все попытки латиноамериканцев забить.

Но как только команда Тите сыграла нестандартно, сразу забила. На 83-й минуте Винисиус от левого края отпасовал на линию штрафного Родриго, а тот оставил мяч Каземиро, который роскошным ударом уложил мяч под дальнюю штангу – 1:0!

Хотя счет и заставил сборную Швейцарии пойти вперед, но особого напряжения у ворот Алиссона европейская команда создать не смогла. Зато вполне могла пропустить во второй раз, но уверенная игра Зоммера и Аканджи, к примеру, дважды помешала отличиться Родриго.

Благодаря этой победе Бразилия оформила выход в раунд плей-офф ЧМ-2022. В решающем туре пентакампеоны встретятся со сборной Камеруна. Матч запланирован на 2 декабря.