Собирал трофейное российское оружие. В Винницкой области задержали мужчину

В Винницкой области у мужчины изъяли арсенал трофейного российского оружия, которое он незаконно сбывал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры поставлено в известность о подозрении местному жителю в приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения", - пояснили в Генпрокурора.

По данным следствия, мужчина продал два автомата конструкции Калашникова российского производства, один из них - новейший АК-12 6П70 образца 2016 года.

Во время проведения обыска по месту его жительства обнаружен целый арсенал стрелкового оружия, преимущественно производства РФ, используемого оккупационными войсками. Среди изъятого:

2 гранатометы,

3 пулемета (один из которых станковый),

5 автоматов,

2 пистолета-пулемета,

1 снайперская винтовка,

6 пистолетов,

33 гранатометных выстрела ВОГ-25,

4 гранаты,

около 4000 патронов и комплектующие к разному стрелковому оружию.

Изъятые патроны, оружие и его компоненты направлены на экспертизу.

Мужчину правоохранители задержали. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

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Служба безопасности в результате контрдиверсионной спецоперации нейтрализовала еще одну вражескую агентурную группу в Сумской области. Злоумышленники разведывали позиции ВСУ в приграничных районах для корректировки по ним артиллерийских и воздушных ударов россиян.

Также были задержаны две коллаборантки, которые добровольно сотрудничали с российскими террористами во время оккупации и вошли в состав "избирательных комиссий".

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