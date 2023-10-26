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Собирал трофейное российское оружие. В Винницкой области задержали мужчину

Винницкая область, Четверг 26 октября 2023 23:04
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Собирал трофейное российское оружие. В Винницкой области задержали мужчину Фото: милиция задержала правонарушителя (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Винницкой области у мужчины изъяли арсенал трофейного российского оружия, которое он незаконно сбывал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры поставлено в известность о подозрении местному жителю в приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения", - пояснили в Генпрокурора.

По данным следствия, мужчина продал два автомата конструкции Калашникова российского производства, один из них - новейший АК-12 6П70 образца 2016 года.

Во время проведения обыска по месту его жительства обнаружен целый арсенал стрелкового оружия, преимущественно производства РФ, используемого оккупационными войсками. Среди изъятого:

  • 2 гранатометы,
  • 3 пулемета (один из которых станковый),
  • 5 автоматов,
  • 2 пистолета-пулемета,
  • 1 снайперская винтовка,
  • 6 пистолетов,
  • 33 гранатометных выстрела ВОГ-25,
  • 4 гранаты,
  • около 4000 патронов и комплектующие к разному стрелковому оружию.

Изъятые патроны, оружие и его компоненты направлены на экспертизу.

Мужчину правоохранители задержали. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Правоохранители продолжают выявлять предателей в Украине

Служба безопасности в результате контрдиверсионной спецоперации нейтрализовала еще одну вражескую агентурную группу в Сумской области. Злоумышленники разведывали позиции ВСУ в приграничных районах для корректировки по ним артиллерийских и воздушных ударов россиян.

Также были задержаны две коллаборантки, которые добровольно сотрудничали с российскими террористами во время оккупации и вошли в состав "избирательных комиссий".

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