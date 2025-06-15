Собирал разведданные для ударов по аэродромам ВСУ: СБУ разоблачила вражеского агента

Детали дела

Военная контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила серию ракетно-дронных ударов российских оккупантов по военной инфраструктуре в западных регионах страны.

По результатам спецоперации на Ровенщине был задержан 24-летний местный житель, который работал на российские спецслужбы.

Мужчина собирал координаты оперативных аэродромов и логистических складов Вооруженных сил Украины, которые враг планировал уничтожить.

Фото: СБУ задержала агента ФСБ, который готовил удары по аэродромам ВСУ (t.me/SBUkr)

Агента завербовал кадровый сотрудник ФСБ Илья Кудрявцев через Telegram-каналы, где мужчина искал "легких денег". Для выполнения задач он установил в своем авто скрытую камеру и фиксировал на видео военные объекты.

Сотрудники СБУ задержали предателя "на горячем" во время сбора разведывательных данных возле одного из военных объектов. Во время обысков изъяли телефон, скрытую камеру и другие доказательства его работы на врага.

Что грозит

Следователи сообщили задержанному о подозрении по статье государственной измены, которая предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества. Злоумышленник сейчас находится под стражей.