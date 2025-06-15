Собирал разведданные для ударов по аэродромам ВСУ: СБУ разоблачила вражеского агента

СБУ задержала агента ФСБ, который готовил ракетные удары по аэродромам ВСУ на западе Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Военная контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила серию ракетно-дронных ударов российских оккупантов по военной инфраструктуре в западных регионах страны.
По результатам спецоперации на Ровенщине был задержан 24-летний местный житель, который работал на российские спецслужбы.
Мужчина собирал координаты оперативных аэродромов и логистических складов Вооруженных сил Украины, которые враг планировал уничтожить.
Агента завербовал кадровый сотрудник ФСБ Илья Кудрявцев через Telegram-каналы, где мужчина искал "легких денег". Для выполнения задач он установил в своем авто скрытую камеру и фиксировал на видео военные объекты.
Сотрудники СБУ задержали предателя "на горячем" во время сбора разведывательных данных возле одного из военных объектов. Во время обысков изъяли телефон, скрытую камеру и другие доказательства его работы на врага.
Следователи сообщили задержанному о подозрении по статье государственной измены, которая предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества. Злоумышленник сейчас находится под стражей.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ также задержала недавно "крота" ФСБ, который планировал похитить новые разработки Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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