Собирал информацию об ВСУ. В Житомирской области задержали бежавшего в Беларусь пенсионера

Как рассказали в ведомстве, задержанный представился совсем другим человеком. Во время обыска у него обнаружили планшет и записную книжку, с информацией о наименовании, расположении и принадлежности воинских частей Сил обороны Украины.

Также у него была найдена иностранная валюта в размере 4 тысяч евро.

Позже стало известно, что задержанный является фигурантом уголовных производств против основ национальной безопасности Украины, жителем Житомира. Мужчина пытался незаконно попасть в Беларусь, собирая при этом информацию для врага.

"В отношении злоумышленника составлены процессуальные документы за попытку незаконного пересечения государственной границы и нарушения пограничного режима. Задержанный передан компетентным органам", - сказано в сообщении.

Фото: в Житомирской области задержали бежавшего в Беларусь пенсионера (dpsu.gov.ua)