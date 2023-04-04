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Собирал информацию об ВСУ. В Житомирской области задержали бежавшего в Беларусь пенсионера

Фото: в Житомирской области задержали бежавшего в Беларусь пенсионера (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские пограничники задержали подозреваемого без документов на окраине одного из населенных пунктов Житомирской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как рассказали в ведомстве, задержанный представился совсем другим человеком. Во время обыска у него обнаружили планшет и записную книжку, с информацией о наименовании, расположении и принадлежности воинских частей Сил обороны Украины.

Также у него была найдена иностранная валюта в размере 4 тысяч евро.

Позже стало известно, что задержанный является фигурантом уголовных производств против основ национальной безопасности Украины, жителем Житомира. Мужчина пытался незаконно попасть в Беларусь, собирая при этом информацию для врага.

"В отношении злоумышленника составлены процессуальные документы за попытку незаконного пересечения государственной границы и нарушения пограничного режима. Задержанный передан компетентным органам", - сказано в сообщении.

Фото: в Житомирской области задержали бежавшего в Беларусь пенсионера (dpsu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писала о том, что СБУ разоблачила масштабную коррупционную схему на Житомирской таможне. Ее организовала руководительница.

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