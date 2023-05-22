Будут собирать FPV-дроны. Лисовой рассказал, чем дети могут заниматься на уроках труда в школе

По его словам, Министерство образования рассматривает список ряда дисциплин, которые можно будет сократить и сделать сжатыми курсами. При этом Лисовой считает, что следует оставить те знания, которые ребенок должен получить.

Он также считает, что необходимо осовременить некоторые предметы. В частности – труд.

"Сегодня дети в школе могут собирать FPV-дроны. 3D-принтинг доступен для подростков. Этим всем нужно владеть. Надо отходить от модели уроков труда, когда девочки – это швейные машинки и кастрюльки, а мальчики идут на лобзики. А может, мальчикам интересен дизайн одежды – в этом тоже нет ничего плохого", – рассказал министр.

Лисовой считает, что на уроках труда дети могут быть вовлечены в решение общественных проблем. В частности, направить усилия на помощь потерявшим дом военным и переселенцам беспризорных животных.

"Можно делать очень много смысловых хороших вещей, которые формируют у человека гражданскую ответственность. Ты работаешь для кого-то и наслаждаешься результатом", – сказал Лисовой.

Сокращение количества предметов в школах

Ранее Оксен Лисовой заявлял, что МОН не рассматривает сокращение ключевых дисциплин. Однако в ведомстве будут работать над тем, чтобы они были концентрированнее.

Он обратил внимание на то, что школьникам приходилось учиться в условиях пандемии из-за коронавируса, а также во время полномасштабной войны РФ против Украины. Лисовой напомнил, что в старшей профильной школе начиная с 2027 года учащиеся смогут выбирать направление, которым желают учиться .

При этом учащиеся 7-9 класса имеют около 20 предметов, и такое количество "сложно усвоить и без стресса и онлайн-обучения", притом что не все имеют возможность пользоваться гаджетами для дистанционки.