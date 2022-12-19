Собирала средства для оккупантов: в Одесской области задержали еще одну вражескую пособницу

Сообщается, что среди вражеских подразделений, для которых подозреваемая собирала деньги, - российские батальонно-тактические группы, находящиеся в захваченных районах Мариуполя и Херсонской области.

Для сбора средств женщина размещала посты в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине. В этих сообщениях она призывала поддержать захватчиков и помочь им с материально-техническим обеспечением.

Для этого подозреваемая предлагала перечислить деньги на банковскую карточку своего родственника, который находится в местах временной дислокации военных группировок РФ.

СБУ задержала женщину в ходе контрдиверсионных мер. По данным следствия, фигуранткой является жительница Одесской области, которая поддерживала вооруженную агрессию против Украины. Свои прокремлевские взгляды она активно распространяла через российские соцсети, а также в общении с окружающими.

Следствие установили, что родственники женщины уже с 2016 года находятся в составе террористической организации "ДНР" и активно участвуют в боевых действиях против Украины.

В начале полномасштабного вторжения боевики вошли в состав оккупационных группировок Южного военного округа РФ. Именно через них она пыталась наладить бесперебойный канал финансирования оккупантов.

Следователи СБУ сообщила задержанной о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.