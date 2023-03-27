"Злоумышленницей оказалась жительница Николаевской области, которая является родной сестрой еще одного предателя Родины, недавно задержанного СБУ. Она была дистанционно вовлечена в сотрудничество в октябре прошлого года", - пишет пресс-служба.

Предательница собирала разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны во Львове. Для маскировки она выдавала себя за переселенку из прифронтовых районов юга Украины.

"По данным следствия, информатор часто посещала территорию вблизи мест дислокации военных формирований и делала отметки на электронных картах. Впоследствии пыталась передать собранные данные в Россию через мессенджер", - добавляет пресс-служба.

Предательницу задержали при попытке передать разведывательные данные. В ходе обыска были изъяты компьютерная техника и семь мобильных телефонов, на которых были зафиксированы доказательства совершения преступной деятельности.

Фото: собирала данные под видом переселенки. СБУ разоблачила коллаборантку во Львове (t.me/SBUkr)