Увеличение тарифа на свет даст "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" 50 млрд грн, - эксперт

Правительство было вынуждено повысить льготный тариф на электроэнергию для населения для ремонта разрушенных россиянами энергетических объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора "Института мировой политики" Евгения Магду.

"Собственно для восстановления разрушенных энергетических объектов правительство вынуждено было пойти на повышение льготных тарифов для населения. Это позволит получить примерно 50 млрд грн, которые используют государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которые и производят электричество для населения. Эти средства, как ожидается, пойдут на восстановление энергетической системы. Мы можем сделать это исключительно на собственные средства", - сказал он.

Магда объяснил, что сейчас государственные и частные энергетические компании в большинстве своем за собственные средства восстанавливают разрушенные электростанции и подстанции, а озвученная западная помощь - это "лишь капля в море", если учесть масштаб разрушений.

"Частные компании пытаются привлекать кредиты, а пока восстанавливают разрушенные объекты за свой счет. Государственные компании могут рассчитывать на помощь из бюджета, как, например, "Центрэнерго" для Трипольской и Змиевской ТЭС", - подчеркнул политолог.

Он подчеркнул, что от внешних партнеров Украина требует прежде всего вооружения, в частности, средств ПВО для защиты энергетических объектов.

"Восстанавливать то, что враг уничтожил, нужно собственными силами, затягивая пояса и принимая непопулярные решения. Горькая таблетка должна быть более эффективной, чем сладкое плацебо", - подытожил Магда.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что повышение тарифа на свет позволит "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" получить деньги на ремонт, а также платить в бюджет больше налогов.