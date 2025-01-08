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Увеличение тарифов на транспортировку газа не защитит ГТС от убытков, - эксперт

Среда 08 января 2025 12:19
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Увеличение тарифов на транспортировку газа не защитит ГТС от убытков, - эксперт Фото: увеличение тарифов на транспортировку газа не защитит ГТС от убытков (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Повышение тарифов на транспортировку газа не сможет предотвратить убытки газотранспортной системы (ГТС) Украины и окажет негативное влияние на экономику страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на кандидата экономических наук Александра Хмелевского.

По словам Хмелевского, даже значительное повышение тарифов не сможет компенсировать потери Оператора ГТС.

"Хотя НКРЭКУ повысила с 1 января тарифы на транспортировку газа в 4 раза, однако это решение вряд ли позволит Оператору ГТС закончить 2025 г. без убытков", - отметил эксперт.

Хмелевский подчеркнул, что объемы транзита газа через Украину резко сократились за последние годы.

"Если в 2021 г. было транспортировано 41,7 млрд куб.м газа, то в 2022 г. - 20,3 млрд куб.м, в 2023 г. - 14,6 млрд куб.м, в 2024 г. - 15,4 млрд куб.м", - привел данные эксперт.

Эксперт также обратил внимание на то, что доходы от транзита газа составляют значительную часть поступлений Оператора ГТС.

"За транспортировку газа Оператор ГТС Украины в 2023 г. и 2024 г. получил по 800 млн долларов, что составляло примерно 85 % всех доходов предприятия. Прекращение транзита приведет к убыточности Оператора ГТС", - отметил Хмелевский.

По мнению эксперта, повышение тарифов окажет негативное влияние на промышленность и экономику в целом.

"Для украинских предприятий, осуществляющих поставки газа через ГТС, расходы существенно возрастут, а значит они соответственно поднимут тарифы для потребителей", - пояснил Хмелевский.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что повышение тарифа на транспортировку газа окажет значительное влияние на экономику Украины и приведет к росту цен на товары и услуги.

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