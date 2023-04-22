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Увеличат срок службы до 10 тысяч летных часов. США модернизируют истребители F/A-18

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США, Суббота 22 апреля 2023 22:58
Увеличат срок службы до 10 тысяч летных часов. США модернизируют истребители F/A-18 Фото: истребитель F/A-18 Super Hornet (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Американская компания Boeing получила заказ на 313,4 миллиона долларов, который предусматривает модернизацию 25 истребителей F/A-18 Super Hornet для продления срока службы на 4 тысячи летных часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

Отмечается, что после обновления срок службы истребителей будет увеличен с 6 до 10 тысяч летных часов. Также модернизация предполагает установку новой авиационной электроники уровня Block III.

Работы по контракту состоятся в Техасе и завершатся в феврале 2025 года согласно предварительному плану.

Истребитель F/A-18E/F Super Hornet оборудован двумя турбовентиляторными двигателями F414-GE-400, позволяющими развивать скорость 2 222 км/ч. Самолет является носителем ракет AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder, Harpoon, а также оборудован пушкой Vulcan калибра 20 мм.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Индии завершили проектирование истребителя пятого поколения. Первый прототип хотят создать через четыре года.

Также ранее мы писали, что беспилотный военный самолет Bayraktar KIZILELMA с украинским двигателем успешно прошел новые испытания.

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