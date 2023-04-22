Увеличат срок службы до 10 тысяч летных часов. США модернизируют истребители F/A-18

Американская компания Boeing получила заказ на 313,4 миллиона долларов, который предусматривает модернизацию 25 истребителей F/A-18 Super Hornet для продления срока службы на 4 тысячи летных часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

Отмечается, что после обновления срок службы истребителей будет увеличен с 6 до 10 тысяч летных часов. Также модернизация предполагает установку новой авиационной электроники уровня Block III. Работы по контракту состоятся в Техасе и завершатся в феврале 2025 года согласно предварительному плану. Истребитель F/A-18E/F Super Hornet оборудован двумя турбовентиляторными двигателями F414-GE-400, позволяющими развивать скорость 2 222 км/ч. Самолет является носителем ракет AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder, Harpoon, а также оборудован пушкой Vulcan калибра 20 мм.