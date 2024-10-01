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Увеличат армию на 20 тысяч. В РФ хотят мобилизовать 40% подсудимых

Иллюстративное фото: РФ хотят мобилизовать 40% подсудимых на войну в Украину (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские власти могут отправить на войну в Украину около 20 тысяч подсудимых. Они находятся в следственных изоляторах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Важные истории".

Известно, что в российских СИЗО находятся около 60 тысяч подсудимых. Приблизительно 40% подсудимых могут оказаться на войне в Украине.

По данным "Важных историй", военным, занимающимся вербовкой на контракт с Минобороны, поставили задачу проанализировать, сколько подсудимых пригодны к военной службе и как многие из них готовы заключить контракт.

В частности, адвокаты, работающие в России по уголовным статьям, рассказали, что в СИЗО готовятся к тому, чтобы подсудимых "сорвать с цепи", то есть отправить на войну.

Еще один собеседник "Важных историй" считает, что из каждого российского СИЗО на войну могут забрать около 100 подсудимых. Согласно данным, в России действует 210 следственных изоляторов. Исходя из этих данных – на фронт могут отправить около 20 тысяч человек. По предварительным данным, по состоянию на начало 2024 года в СИЗО находились 106 тысяч человек.

Источник издания, приближенный к Генштабу, рассказал, что отправка на войну 40% подсудимых - "это чиновничьи обещания, возможно, с учетом опыта набора подследственных и заключенных". Также решение отправлять на СВО подсудимых свидетельствует о том, что истощается приток заключенных, он уже не такой, как раньше.

Россия использует заключенных для войны против Украины

Россия начала вербовать заключенных с первого года вторжения, за что отвечал основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин. После его смерти Рогвардия начала вербовать бывших вагнеровцев, чтобы усилить свой контроль.

Также Минобороны РФ привлекает женщин из тюрем как штурмовиков и снайперов, а недавно Госдума разрешила осужденным за изнасилование подписывать контракты с Минобороны, чтобы воевать против Украины.

Ранее РБК-Украина писала о том, что по данным Института изучения войны – Путин не склонен объявлять новую волну мобилизации в России. При этом он не исключает такой возможности.

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