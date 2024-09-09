Почему Азербайджан сохраняет контакты с Россией: мнение эксперта

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Поворот не туда. Что стоит за политикой Азербайджана по отношению к России и Украине" .

Азербайджанский конфликтолог, руководитель Департамента конфликтологии и миграции Института мира и демократии (Нидерланды) Ариф Юнусов считает, что в долгосрочной перспективе сохранение контактов с Россией связано с попыткой Алиева сохранить политическую власть в Азербайджане. Подобно тому, как это произошло с Беларусью и Лукашенко.

По его словам, Алиев и Путин - оба авторитарных лидера и близкие друг другу психологически. К тому же Путин, в отличие от западных стран, не говорит о необходимости демократических реформ в Азербайджане.

"Карабасская эйфория прошла, сейчас уже 2024-й год и в повестке дня многое, связанное с социально-экономической ситуацией. А у нас ужасная коррупция и монополия", - отметил Юнусов.

В то же время, аналитик по вопросам Южного Кавказа Польского института международных отношений Войцех Войтасевич оценивает нынешние позиции Алиева внутри страны как достаточно прочные.

"Когда мы посмотрим на внутреннюю политику Алиева, мы увидим, что он так силен, что сейчас арестует почти всех своих противников. В Азербайджане почти нет официальной оппозиции, но даже в отношении журналистов, ученых, активистов и т.д. Почти каждый месяц за последний год происходят новые волны арестов, - сказал он.

Эксперт напомнил, что на парламентских выборах 1 сентября президентская партия "Новый Азербайджан" завоевала 68 из 125 мест. Еще 44 мандата самовыдвиженцы, придерживающиеся провластной позиции. А в феврале этого года Ильхам Алиев в пятый раз переизбрался президентом с результатом 93,3% голосов.

По словам аналитика, все это не отменяет разного рода "черных лебедей". Как показывает практика, в странах типа Азербайджана революционная ситуация возникает преимущественно не из-за экономических трудностей. Она наступает, когда после экономического роста появляется средний класс, который до конца не может реализовать свои политические и экономические свободы, ведь вся власть принадлежит старой политической элите.

Со стороны западных стран регулярно звучит критика в адрес Азербайджана по поводу нарушения прав человека и состояния демократии. В январе этого года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение не утверждать полномочия делегации Азербайджана. Этот чисто формальный шаг превратился в политический сигнал недовольства в Европе действиями Баку, особенно на территориях Карабаха. В ответ в Баку заявили, что сами уходят из ассамблеи.

Также иногда в США и Евросоюзе появляются идеи ввести санкции против отдельных азербайджанских политиков и чиновников. К примеру, в апреле этого года соответствующий законопроект зарегистрирован в Конгрессе США. Он предусматривает санкции против более 40 человек якобы причастных к нарушениям прав человека. Впрочем, пока законопроект служит скорее орудием политического давления.

По крайней мере, пока для стран Евросоюза возможность получать газ из Азербайджана преобладает обеспокоенность правами человека.

"Алиеву не нравится позиция Франции, поддерживающей Армению. Но, с другой стороны, он очень хорошо знает, что сейчас, когда Евросоюз наложил санкции на Россию, когда решил не импортировать нефть и газ из Российской Федерации, им просто нужно получить другие источники". Одним из этих источников является Азербайджан, когда мы говорим о нефти и газе", - отметил Войтасевич.