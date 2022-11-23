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Сохраняет стабильность. В НБУ рассказали о состоянии банковской системы после обстрелов России

Фото: в НБУ рассказали о состоянии банковской системы после обстрелов России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Несмотря на энергетический террор России и массированные обстрелы, банковская система Украины продолжает сохранять стабильность.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал НБУ.

Нацбанк поддерживает связь с другими банками и принимает все необходимые меры по продолжению функционирования банковских учреждений.

"Информационные системы Национального банка продолжают работать. Система электронных платежей (СЭП) Национального банка работает, банки Украины подключены к СЭП и могут производить платежи клиентов", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что платежные карты продолжают обслуживаться, а безналичные расчеты функционируют в штатном режиме.

Сейчас известно о работе более 1,5 тысячи отделений и 3,8 тысячи банкоматов.

"Информацию о работающих отделениях банков, их банкоматах и других сервисах можно проверять на сайтах и в социальных сетях банков. Она будет оперативно обновляться", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности по поводу сегодняшнего массированного обстрела. Тем временем в стране ввели экстренные отключения.

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