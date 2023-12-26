Сохранение культурного наследия: стало известно, как будут взаимодействовать ЕГЭСБ и госреестр памятников

По ее словам, взаимодействие между реестром госпамяток и созданной нами Единой государственной е-системой в строительстве (ЕГЭСБ) обеспечит обмен информацией о предоставлении согласований относительно работ на памятниках; согласованных проектов строительства, влияющих на достопримечательности; информации о решениях органов охраны культурного наследия относительно работ на достопримечательностях и т.п.

Такие нововведения обеспечат более прозрачный механизм принятия решений, касающихся памятников, то есть уменьшит коррупционную составляющую. А в результате - обеспечит реальную защиту памятников, потому что вся информация будет публичной и скрыть статус объекта уже никто не сможет.

В свою очередь, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Наталья Козловская отметила во время мероприятия важность упорядочения административных услуг в сфере строительства, которые, с целью сохранения памятников культурного наследия, их территорий и зон охраны, предоставляются органами охраны культурного наследия.

"Важно, чтобы это не был реестр ради реестра, а чтобы это была платформа с определенной информацией, которая позволит верифицировать следующие данные относительно того или иного объекта", - отметила она.

Так, в категории учета объектов культурного наследия - объект всемирного наследия, памятник национального значения, памятник местного значения, только что обнаружен объект культурного наследия.

По ее словам, регуляция относительно документов на объект сформирована так, что «мы не обеспечиваем сохранение объекта сознательно или бессознательно. Именно поэтому подходы к разработке учетной документации и процедуры по объектам, в частности, заключение охранных договоров нужно изменять.

Проектный менеджер Единой государственной электронной системы в сфере строительства (TAPAS) Александр Гончаренко также принял участие в круглом столе и рассказал, как ЕГЭСБ может помочь в защите культурного наследия. Речь идет прежде всего о проверке по реестру памятников по адресу, блокировке выдачи разрешения на строительство при отсутствии разрешения от МКИП, контроле строительства в пределах исторических ареалов, если они утверждены.

В настоящее время в е-системе насчитывается 165 предоставленных разрешений по проведению работ на памятниках, 851 согласование научно-проектной и проектной документации.

Создание информационно-коммуникационной системы учета недвижимых объектов культурного наследия Украины "Государственный реестр недвижимых памятников Украины" станет инструментом сохранения наследия, важного элемента национальной идентичности, убежден присутствующий на круглом столе директор Департамента поддержки и координации информационных технологий МКИП Евгений Тонкопрядов.

Он сообщил, что общее количество объектов культурного наследия в Украине, взятых на учет по состоянию на 31 декабря 2022 составило 144 643 объекта. Сейчас в нашу систему уже введены данные о 105 532 объектах культурного наследия: архитектуре, археологии, истории, монументальном искусстве, науке и технике, ландшафте и садово-парковом искусстве.

На сегодня среди стратегических направлений защиты объектов архитектурного культурного наследия - создание ГИС реестров архитектурного и художественного наследия, создание образовательных и просветительских программ, создание секторальных реставрационных мастерских, разработка новой методологии учетной документации.