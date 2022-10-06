Не сохранит жизнь. Зеленский оценил последствия применения ядерного оружия для Путина

Мир не простит ни России, ни главе Кремля Владимиру Путину применение ядерного оружия. Последнему не удастся сохранить свою жизнь в соответствующем сценарии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского в интервью Институту Лоуи в Австралии.

"Все же я считаю, что руководитель России очень любит сам свою жизнь. И, думаю, он понимает, что после применения ядерного оружия он не сможет больше сохранить ее. Я в этом уверен", - заявил президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США и Запад усилили разведывательные действия из-за постоянных угроз ядерного удара со стороны Кремля. В настоящее время в Белом доме не видят сигналов подготовки РФ к применению ядерного оружия.

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