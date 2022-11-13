Обанкротившуюся криптобиржу FTX заподозрили в краже средств клиентов, - Bloomberg

В общей сложности, как утверждают источники, с криптобиржи FTX исчезло не менее 1 млрд долларов клиентских средств. Согласно инвестиционным материалам, в четверг, 10 ноября, FTX Trading International имела лишь 900 млн долларов ликвидных активов против 9 млрд долларов обязательств.

По словам лондонской компании по анализу блокчейнов Elliptic, первоначальные признаки расследования свидетельствуют о том, что почти 475 млн долларов были украдены в ходе незаконных трансакций, причем стейблкоины и другие изъятые токены быстро конвертировались в крипту Etherium на децентрализованных биржах "обычным способом, который используют, чтобы предотвратить изъятие их прибыли".

"FTX начала перемещать часть своих активов на офлайн-кошельки, а позже ускорила эти операции, чтобы смягчить ущерб от наблюдения за неавторизованными трансакциями", - подчеркнул главный советник американской платформы Райен Миллер.

По словам аналитика, большая часть этих объемов с тех пор исчезла, при этом один из источников оценил недостающую сумму примерно в 1,7 млрд долларов. Называют и другие размеры потерь – от 1 до 2 млрд долларов.

Криптобиржа Kraken заявила, что знает личность злоумышленника, осуществившего несанкционированный вывод средств с платформы конкурента FTX. Злоумышленник переместил некоторые средства со счета Kraken на кошелек, который они использовали для хранения украденных токенов. Kraken добавила, что заморозила доступ к учетным записям определенных средств, которые, по ее мнению, были связаны с "мошенничеством, халатностью или неправомерным поведением", связанным с FTX.

Директор Национального экономического совета США Лоуренс Саммерс сравнил крушение криптобиржи FTX с крахом энергетической компании Enron Corp. По словам экспертов, Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США расследуют, правильно ли биржа FTX использовала средства клиентов.