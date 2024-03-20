Несут потери и отступают: появилось видео неудачного российского штурма позиции РДК

Российские военные продолжают нести потери в боях с добровольческими формированиями, которые осуществляют операцию в приграничных с Украиной областях РФ. Кадры одного из таких эпизодов сегодня, 20 марта, обнародовали бойцы "Русского добровольческого корпуса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал РДК.

На опубликованном ролике показан неудачный штурм одной из позиций повстанцев. Где именно произошло боестолкновение - не уточняется, однако недавно сообщалось о продолжающихся боях между военными ВС РФ и добровольческими отрядами в Белгородской области РФ.

На видео демонстрируется попытка российских солдат штурмовать дом, в котором бойцы РДК обустроили позицию. Во время атаки военнослужащие ВС РФ взорвали одного из своих гранатой. Кроме того, по противнику в это время работали FPV-дроны.

Этот штурм в конце концов закончился отступлением российских солдат, которые во время боестолкновения понесли потери.

"Неумелые действия врага приводят к подрыву сослуживца гранатой. Прилеты FPV дронов еще больше омрачают штурм, в результате чего ВС РФ несут потери и хаотично отступают", подписаны кадры.

Рейд добровольцев в РФ

Напомним, что 12 марта стало известно о прорыве границы РФ бойцами легиона "Свобода России", РДК и Сибирского батальона, воюющих на стороне Украины. Эти добровольческие батальоны зашли в Курскую и Белгородскую области, где продолжают вести бои, сопровождающиеся, в частности, ударами по военным объектам оккупантов.

Добавим, что недавно российские добровольцы обнародовали большой список потерь оккупантов.

Отметим, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины высказались, что "ограниченные военные операции" россиян не завершатся в ближайшее время.

Между тем, фактически после недели боев, власти Белгородской области все же решили провести эвакуацию части населения.

Более подробно о рейде в Белгородской и Курской областях и что там происходит - РБК-Украина писало в материале.