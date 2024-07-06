Заживить дом от электромобиля: как работает функция и на каких машинах есть

Идея о возможности заживить дом от электромобиля в общем-то не нова, и в некоторых странах даже существовали целые программы по использованию энергии электромобиля для бытовых нужд. А нельзя ли реализовать такое сегодня в условиях Украины?
О том, можно ли от электромобиля освещать квартиру и дом, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи использовались публикации изданий Autobild и Autocentre.
Чем новее модель электромобиля, тем более вместительная батарея скрывается в нем. А нельзя ли в таком случае использовать его как хранилище электроэнергии? Тем более, и кое-что из нужного для этого сопутствующего электронного оборудования на борту обычно присутствует.
Возможность использовать запас энергии на борту электромобиля для питания потребителей в доме владельца вполне реальна. Производители электромобилей даже создали для этого особое понятие – V2L или VtoL (от английского Vehicle-to-Load, загрузка от автомобиля).
Чтобы заживить квартиру или дом от электромобиля, нужно во-первых, чтобы автомобиль имел функцию V2L (протокол GB/T 27930-2015), а во-вторых, иметь специальный кабель. На одном конце – стандартный разъем для подключения к зарядной розетке машины, а на другом – бытовая евро-розетка для домашних потребителей напряжением 220 вольт.
Устройство выдерживает ток 16 ампер, чего вполне достаточно для питания всех бытовых приборов (насколько долго хватит батареи электромобиля – это уже другой вопрос). Иногда девайс имеет вид не кабеля, а своего рода переходника, который втыкается в розетку машины, с другой стороны бытовую розетку на 220 В. Качественные разрядные устройства, как их еще называют, имеют встроенную защиту электрооборудования электромобиля от перегрузки со стороны внешних потребителей.
Запас энергии в электромобиле ограничен, так что если вы хотите оставить в нем хоть немного мощности для поездки, например, на станции скоростной зарядки, то пользоваться бытовыми приборами при питании дома от V2L нужно с осторожностью.
Одномоментная максимальная мощность потребления зависит от модели электрокара: некоторые выдают до 6 кВт, но в большинстве случаев будет ближе к 2,2 – 3,5 кВт. Этого будет достаточно для одновременного освещения квартиры или дома, зарядки всех гаджетов, работы микроволновки и холодильника.
При том, что теоретически делиться энергией могли все современные электромобили, функция V2L/VtoL поддерживается не всеми моделями. Из тех, что продаются в Украине через официальные дилерские сети, это в основном машины дорогих брендов. Однако доступную модель с V2L тоже можно найти.
Стильный кроссовер с британскими корнями достаточно компактный (4287/1836/1504 мм), имеет батарею емкостью 64 кВт*ч, запас хода 450 км по циклу WLTP, гарантию 7 лет и цену от 1 017 093 грн.
Большой премиальный электрокроссовер с запасом хода 582 км (цикл WLTP) отличается динамикой даже на фоне других машин с электроприводом: первую сотню разменивает за 5,6 секунды. Батарея имеет 106 кВт*ч емкости. Стоит e-tron от 2545095 грн.
Электро-SUV может пробежать без подзарядки 400 км (цикл WLTP), имея батарею на 58 кВт*ч. Стоит IONIQ 5 в самом дешевом исполнении 1 886 500 грн.
Одалживать энергию у электромобиля – хорошая идея, особенно когда речь идет о периоде отключения света. И тем более если на хозяйстве есть еще одна машина с ДВС, которая может подстраховать семью на случай полной посадки аккумулятора в "электричке". Но учтите, что тяговая батарея электромобиля имеет определенное количество циклов заряд-разряд: например, у современных литий-ионных аккумуляторов это порядка 1500 до 2000 циклов. Которые вы, подключившись по схеме V2L, будете тратить так же как и для поездок.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывала о ТОП-5 электрических кроссоверов украинского рынка.