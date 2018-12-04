ЗАЗ розраховує на санацію в рамках справи про відновлення платоспроможності

Фото: Запорізький автомобілебудівний завод (zaz03-(zaz.ua)

Незважаючи на важке фінансове становище, завод продовжував працювати

Господарський суд Запорізької області 4 грудня порушив провадження про відновлення платоспроможності ПАТ "Запорізький автомобілебудівний завод" (ЗАЗ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу корпорації "УкрАВТО".

"Основними чинниками, що зумовили важке становище підприємства, стали драматичне падіння внутрішнього ринку нових автомобілів, втрата зовнішніх ринків збуту, агресивне кон'юнктурна середовище і багаторазово збільшені в зв'язку з різкою девальвацією гривні боргові зобов'язання за валютними кредитами", - повідомили в прес-службі "УкрАВТО", до якої входить ЗАЗ.

У прес-службі зазначили, незважаючи на важке фінансове становище, завод продовжував працювати, виробничі лінії підтримувалися на 100% в робочому стані. Всі поточні платежі, в тому числі по заробітній платі і податках, розрахунки з постачальниками і партнерами, комунальні платежі здійснювалися вчасно і в повному обсязі.

"Кілька років "УкрАВТО" надавала ЗАЗу додаткове фінансування для забезпечення операційної діяльності і виплати банкам відсотків за кредитами. Станом на кінець листопада 2018 року сума виплат перевищила 420 млн грн", - відзначають в прес-службі.

За словами заступника голови правління корпорації по виробництву Олега Папашева, в останні роки ЗАЗ намагався адаптуватися до нових ринкових умов, практично не прийнятним для існування і розвитку виробництва.

"На жаль, системних зусиль менеджменту і материнської компанії з порятунку заводу виявилося недостатньо. В ситуації, коли "євробляхи" узаконені, а до їх власників влада прислухаються значно уважніше, ніж до виробників, крах автомобілебудівних підприємств неминучий", - зазначає він.

Папашев підкреслює, що прийняті закони стимулюють імпорт, звільняючи його від податків, для виробників же податковий тягар тільки збільшується.

"У цьому контексті надій на відродження повномасштабного виробництва легкових автомобілів на Зазі в осяжному майбутньому стає все менше. Неможливість запустити конвеєр і відновити госпдіяльність не дає шансів задовольнити очікування кредиторів. Ми неодноразово, але безуспішно зверталися до влади з проханням звернути увагу на ситуацію в промисловому секторі, допомогти підприємствам впоратися з наслідками кризи і не руйнувати остаточно середовище, що дозволяє розвивати виробництво в Україні", - цитує прес-служба Папашева.

Прес-служба також зазначає, що ЗАЗ виявився неплатоспроможним внаслідок кризи 2014-2015 рр. В ході розпочатих у 2015 році переговорів з кредиторами вдалося досягти низки домовленостей щодо реструктуризації заборгованості та відстрочення виплат. Однак в умовах стагнації ринку і практично повної зупинки виробництва ці заходи виявилися недостатніми для вирішення проблеми відновлення виробництва.

"Проблема ЗАЗу, що опинився не в змозі обслуговувати довгострокові доларові кредити, не унікальна. Всі великі промпідприємства України потребували реновації, що вимагає серйозних капіталовкладень, але дозволити собі дорогі і короткі гривневі кредити не могли через високої капіталоємності і низькою маржинальностю промвиробництва", - пояснює заступник голови правління "УкрАВТО" з фінансів Наталія Бей.

За її словами, після 4-кратного стрибка курсу долара в 2014 році всі підприємства, які залучали валютні кредити для модернізації і розвитку виробництва, по суті, були кинуті напризволяще - на їх плечі ліг тягар девальвації, що сталася не з їх вини.

"Уряд не пішов навіть на таку очевидну антикризовий захід, як скасування 18%-го податку на прибуток для списаних банками кредитів, що не дозволяє застосовувати цю практику в Україні. При цьому, як показує міжнародний досвід, без часткового списання реструктуризація багаторазово зросла внаслідок девальвації заборгованості неможлива. Саме тому ми є свідками банкрутства цілого ряду промислових підприємств України", - вважає Бей.

У свою чергу, Папашев зазначає, що з технологічної точки зору ЗАЗ і сьогодні готовий виробляти сучасну техніку будь-якого рівня складності, маючи необхідні технології, обладнання, фахівців, необхідні договори, ліцензії та дозволи.

"Проблеми ЗАЗу саме у фінансовій площині – завод потребує санації. Ми дуже сподіваємося, що в ході судової процедури кредитори візьмуть конструктивні рішення, і після відновлення платоспроможності ЗАЗ зможе продовжити виробничу діяльність", - зазначає він.

У прес-службі не уточнили ініціатора порушення провадження про відновлення платоспроможності. Раніше в корпорації відзначали, що найбільшими кредиторами є Укрексімбанк та Промінвестбанк (Київ).

Запорізький автозавод у 2017 році скоротив чистий дохід на 15% до попереднього року - до 434,62 млн грн, чистий збиток знизився в 2,1 рази - до 287,75 млн грн. Завод випустив 1,674 тис. автотранспортних засоби, з яких 1,151 тис. легкових, 479 комерційних і 44 автобуси, тоді як за 2016 весь випуск склав 526 од. (403 легкових, 118 комерційних і п'ять автобусів).

За 10 місяців 2018 року завод випустив лише 118 автотранспортних засобів, у тому числі 85 комерційних авто і 33 автобуса. Легкові авто не випускалися.

"УкрАВТО", одна з провідних компаній автомобільного ринку України, зареєстрована в 1992 році. У структуру корпорації входить більше 400 автосервісних підприємств у всіх містах України, дистриб'юторські і дилерські компанії провідних автомобільних брендів, а також мережа автозаправних комплексів.

У портфелі брендів - легкові автомобілі ЗАЗ, Chery, Lada, Chevrolet, Kia, а також Mercedes, Jeep, комерційні ТАТА, автобуси I-VAN.

У 2017 році чистий прибуток корпорації виріс на 30% до 2016 року - до 2,57 млрд грн, чистий прибуток склав 254,7 млн грн проти збитку 3,08 млн грн роком раніше.