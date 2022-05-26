Зайти на територію Укаїни для білоруської армії - це самогубство, - Подоляк

Лукашенко за часи своєї влади звик до постійних провокацій. Новина про створення оперативного командування на кордоні з Україною - не вийняток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника голови ОП України Михайла Подоляка в ефірі національного телемарафону.

За словами Подоляка, Лукашенко робить такі заявиви, щоб догодити "партнерам". А сама заява, ні що інше, як провокація.

"Він звик за часи своєї влади до постійних провокацій, до подібних заяв. Це робиться для партнерів. Я вважаю, що для білоруської армії зайти на територію України - це самогубство", - говорить радник керівника ОП України.

При цьому Подоляк не відкидає того, що білоруси можуть використа летальну зброю.

"Я розумію, що вони сьогодні можуть використати крилаті ракети, але ви ж розумієте, що якщо це наказ віддасть особисто Лукашенко, то для нього його карколомна кар'єра "останнього диктатора" Європи закінчиться неочікувано" - сказав чиновник.