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Зайти на територію Укаїни для білоруської армії - це самогубство, - Подоляк

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Україна, Четвер 26 травня 2022 20:30
Зайти на територію Укаїни для білоруської армії - це самогубство, - Подоляк Фото: Михайло Подоляк (presedent.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Лукашенко за часи своєї влади звик до постійних провокацій. Новина про створення оперативного командування на кордоні з Україною - не вийняток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника голови ОП України Михайла Подоляка в ефірі національного телемарафону.

За словами Подоляка, Лукашенко робить такі заявиви, щоб догодити "партнерам". А сама заява, ні що інше, як провокація.

"Він звик за часи своєї влади до постійних провокацій, до подібних заяв. Це робиться для партнерів. Я вважаю, що для білоруської армії зайти на територію України - це самогубство", - говорить радник керівника ОП України.

При цьому Подоляк не відкидає того, що білоруси можуть використа летальну зброю.

"Я розумію, що вони сьогодні можуть використати крилаті ракети, але ви ж розумієте, що якщо це наказ віддасть особисто Лукашенко, то для нього його карколомна кар'єра "останнього диктатора" Європи закінчиться неочікувано" - сказав чиновник.

Нагадаємо, Лукашенко доручив негайно створити оперативне командування на кордоні з Україною.

А днями українські війська помітили, що Білорусь перекинула до кордонів з Україною російські ракетні комплекси "Іскандер".

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