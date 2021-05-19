Чим займеться МОЗ після зміни керівництва: Ляшко назвав пріоритетні завдання

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко , який претендує на посаду міністра охорони здоров'я, розповів, чим займеться МОЗ під час його керівництва. У четвер, 20 травня, парламент розглядатиме питання про його призначення міністром.

Про це розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький у своєму Telegram-каналі .

Так, за словами Радуцького, під час зустрічі з профільним комітетом Ляшко розповів, що після того, як очолить міністерство, він планує протягом трьох місяців наростити темпи вакцинації українців від коронавірусу.

Також, як розповів нардеп, кандидат на посаду очільника МОЗ пообіцяв:

визначити модель страхової медицини;

підготувати медичну систему до можливої чергової хвилі COVID-19;

створити нову професійну службу захисту від біологічних загроз;

відродити виробництво вакцин в Україні;

збільшити кількість профілактичних оглядів для виявлення серцево-судинних, онкологічних та інфекційних хвороб;

схвалити протоколи надання медичних послуг.

"Більш детально план дій на перші 100 днів роботи кандидат пообіцяв представити пізніше", - додав Радуцький.