Призначення Ляшка главою МОЗ: комітет Ради ухвалив рішення

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав до Верховної ради подання на призначення Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я. Комітет з питань здоров'я нації ухвалив рішення щодо подання глави уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання комітету.

За це проголосували 13 членів комітету, один нардеп утрималася.

"Підтримати подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та рекомендувати ВРУ призначити Ляшка Віктора Кириловича на посаду міністра охорони здоров'я України", - сказав глава комітету Михайло Радуцький.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав до Верховної ради подання на призначення трьох міністрів. Йдеться про вакантні посади глав Мінекономіки, МОЗ та Мінінфраструктури.

Як писало РБК-Україна, глави МІУ і Мінекономіки самі написали заяви на звільнення, а ось главу МОЗ Максима Степанова Рада відправила у відставку на прохання прем'єра.

Завтра, 20 травня, фракція "Слуга народу" проведе додаткову зустріч з кандидатом на посаду міністра охорони здоров'я Віктором Ляшком. На зустрічі головний санітарний лікар відповість на запитання нардепів.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на засіданні фракції СН кандидатом на пост глави МОЗ замість Максима Степанова затвердили головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.