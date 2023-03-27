Занималась "соцзащитой" для РФ. В Украине к 5 годам тюрьмы приговорили коллаборантку из Лимана

Бывшая чиновница Лиманского городского совета (Донецкая область) перешла на сторону оккупантов и получила за это фейковую должность. После освобождения города она была задержана, а суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

"В августе 2022 года, во время временной оккупации города вооруженными силами РФ бывшая бухгалтер Управления соцзащиты населения Лиманского горсовета добровольно перешла на сторону представителей РФ", - говорится в сообщении.

Она заняла псевдодолжность "исполняющего обязанности начальницы управления труда и социальной защиты населения администрации г. Красный Лиман "ДНР". Она зарегистрировала управление в "федеральной налоговой службе", "республиканском банке и казначействе", а также "фонде социального страхования" самопровозглашенной" ДНР". Женщина осуществляла прием местных жителей для оформления им так называемой "социальной помощи" от РФ и "ДНР", подбирала работников на вакантные "должности" и выплачивала им зарплату в рублях.

После деоккупации украинскими защитниками г. Лимана женщина была разоблачена и арестована. Суд признал женщину виновной в коллаборационной деятельности и назначил наказание в виде 5 лет тюрьмы. Также она была лишена права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок 10 лет с конфискацией всего имущества.