Занималась "соцзащитой" для РФ. В Украине к 5 годам тюрьмы приговорили коллаборантку из Лимана

Бывшая чиновница Лиманского городского совета (Донецкая область) перешла на сторону оккупантов и получила за это фейковую должность. После освобождения города она была задержана, а суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
"В августе 2022 года, во время временной оккупации города вооруженными силами РФ бывшая бухгалтер Управления соцзащиты населения Лиманского горсовета добровольно перешла на сторону представителей РФ", - говорится в сообщении.
Она заняла псевдодолжность "исполняющего обязанности начальницы управления труда и социальной защиты населения администрации г. Красный Лиман "ДНР". Она зарегистрировала управление в "федеральной налоговой службе", "республиканском банке и казначействе", а также "фонде социального страхования" самопровозглашенной" ДНР". Женщина осуществляла прием местных жителей для оформления им так называемой "социальной помощи" от РФ и "ДНР", подбирала работников на вакантные "должности" и выплачивала им зарплату в рублях.
После деоккупации украинскими защитниками г. Лимана женщина была разоблачена и арестована. Суд признал женщину виновной в коллаборационной деятельности и назначил наказание в виде 5 лет тюрьмы. Также она была лишена права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок 10 лет с конфискацией всего имущества.
Напомним, что СБУ разоблачила двух коллаборантов, перешедших на сторону оккупантов в Харьковской и Донецкой областях. Один из задержанных - житель Изюмского района, второй - жительница Лимана.
СБУ задержала в Лимане Донецкой области вернувшуюся на свою должность коллаборантку после освобождения города. Во время оккупации она собирала для россиян персональные данные оставшихся в оккупации украинцев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.