За заявою "УДАРу" Кличка на Киву відкрито кримінальну справу

Стосовно народного депутати Іллі Киви, який опублікував привітальне відеозвернення до Путіна, відкрито кримінальне провадження за ст. 111 Кримінального кодексу України - "Державна зрада". Кримінальне провадження було відкрито за офіційним зверненням до правоохоронних органів "УДАРу Віталія Кличка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт партії.

"Повідомляємо, що за результатами розгляду вашої заяви щодо протиправних дій народного депутата України Киви І. В. Генеральним прокурором 23.10.2021 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України. Здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні доручено слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань", - йдеться у листі.

Як повідомлялося, офіційну заяву від імені "УДАРу Віталія Кличка" щодо відкриття відповідного кримінального провадження стосовно вчинку Киви було надіслано на ім’я керівників СБУ, ДБР та ГПУ за підписом голови виконкому партії Артура Палатного. "УДАР" просив правоохоронні органи розпочати досудове розслідування щодо вчинення Іллєю Кивою кримінального правопорушення, покарання за яке передбачено ст. 111 КК України - "Державна зрада". Внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та надати витяг з реєстру, а також розпочати досудове розслідування вказаного факту.

Раніше Артур Палатний заявив, що парламент має позбавити Киву депутатського мандату, а РНБО - розглянути питання про накладання санкцій проти Киви.