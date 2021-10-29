ru ua
Пт, 29 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

За заявою "УДАРу" Кличка на Киву відкрито кримінальну справу

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 29 жовтня 2021 15:01
За заявою "УДАРу" Кличка на Киву відкрито кримінальну справу Фото: "УДАР Віталія Кличка" (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Стосовно народного депутати Іллі Киви, який опублікував привітальне відеозвернення до Путіна, відкрито кримінальне провадження за ст. 111 Кримінального кодексу України - "Державна зрада". Кримінальне провадження було відкрито за офіційним зверненням до правоохоронних органів "УДАРу Віталія Кличка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт партії.

"Повідомляємо, що за результатами розгляду вашої заяви щодо протиправних дій народного депутата України Киви І. В. Генеральним прокурором 23.10.2021 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України. Здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні доручено слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань", - йдеться у листі.

Як повідомлялося, офіційну заяву від імені "УДАРу Віталія Кличка" щодо відкриття відповідного кримінального провадження стосовно вчинку Киви було надіслано на ім’я керівників СБУ, ДБР та ГПУ за підписом голови виконкому партії Артура Палатного. "УДАР" просив правоохоронні органи розпочати досудове розслідування щодо вчинення Іллєю Кивою кримінального правопорушення, покарання за яке передбачено ст. 111 КК України - "Державна зрада". Внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та надати витяг з реєстру, а також розпочати досудове розслідування вказаного факту.

Раніше Артур Палатний заявив, що парламент має позбавити Киву депутатського мандату, а РНБО - розглянути питання про накладання санкцій проти Киви.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко
NEWS
Київ йде на локдаун. Скільки може тривати тотальний карантин
Київ йде на локдаун. Скільки може тривати тотальний карантин
DAILY
Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами