Заяви до ЦВК у 2019 році подали 93 людини

Порівняно з 2014 роком кількість заяв зросла майже вдвічі

Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук заявила, что заявления в Центральную избирательную комиссию о регистрации кандидатами в президенты на выборах 2019 подали 93 человека. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Она подчеркнула, что в пятницу, 8 февраля, регистрация кандидатов завершилась.

"В течение прошлого и этого месяца идет избирательный процесс. Как известно, на сегодняшний день процесс у нас закончился. Мы окончательно прошли по всем лицам, которые подали заявления об участии в избирательном процессе. Фактически в 2019 году было подано 92 заявления. Первичная информация не учитывала те заявления, поступившие по электронной почте. Формально, 93 человека обратились с заявлениями в ЦИК о регистрации их в качестве кандидатов", - заявила глава комиссии.

По ее словам, по сравнению с 2014 годом количество заявлений возросло почти вдвое.

"Было 53 человека в 2014 году. Почти вдвое возросло количество желающих принять участие в избирательной гонке", - добавила Слипачук.

Напомним, Центризбирком в пятницу, 8 февраля, завершил регистрацию кандидатов в президенты на выборах 2019.

В пятницу ЦИК зарегистрировал двух последних кандидатов - Александра Соловьева и Дмитрия Гнапа.

Добавим, кандидаты на пост главы государства могли регистрироваться в ЦИК с 31 декабря по 4 февраля 2019 года.