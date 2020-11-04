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Заяви Трампа шкодять довірі суспільства до демократичних інституцій, - ОБСЄ

Автор: Дмитро Левицький

В ОБСЄ розкритикували заяви чинного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про нібито масові порушення на виборах. Такі заяви шкодять довірі до демократичних інституцій США.

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Про це йдеться у заяві ОБСЄ щодо всезагальних виборів в США.

З критикою Трампа виступив спеціальний координатор та керівник короткострокової місії спостерігачів від ОБСЄ Майкл Георг Лінк. Він назвав заяви американського президента безпідставними.

"Безпідставні твердження про систематичні порушення, зокрема чинного президента, у тому числі в ніч виборів, шкодять довірі громадськості до демократичних інституцій", - наголосив представник ОБСЄ.

Нагадаємо, Трамп заявив про порушення у деяких округах штату Мічиган, де лідирує його конкурент Джо Байден, та попросив суд зупинити підрахунок голосів.

Крім того, у штабі Трампа заявляли про намір просити суд оголосити перерахунок голосів у штаті Вісконсин, де також лідирує представник демократів Байден.

Як писало РБК-Україна, попередні дані свідчать про те, що Байден переміг в штаті Вісконсин. Байден здобуває ще 10 голосів виборників.

Прогноз погоди
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Новини України ОБСЄДональд ТрампВибори в США