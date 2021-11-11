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Заява РНБО щодо закритої справи "Роттердам+" виглядає як підігрування інтересам Коломойського, - нардеп

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Київ, Четвер 11 листопада 2021 13:16
Заява РНБО щодо закритої справи "Роттердам+" виглядає як підігрування інтересам Коломойського, - нардеп Фото: ВАКС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Спроби РНБО публічно поставити під сумнів законне рішення Вищого антикорупційного суду у справі "Роттердам+" виглядають як підігрування інтересам олігарха Ігоря Коломойського.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву екс-голови СБУ, народного депутата Валентина Наливайченка.

"У демократичній країні західного світу такі заяви неприпустимі! Посадова особа, яка публічно проявила неповагу до суду, вже наступного дня була би звільнена з державної посади. Сьогоднішня заява РНБО виглядає, як відверте підігрування інтересам Коломойського як єдиного "постраждалого" від формули "Роттердам+" і єдиного позивача у справі про її закриття", - заявив нардеп.

За словами Наливайченка, показово, що заява РНБО пролунала в той самий день, коли екс-заступник генерального прокурора вийшов з процесу по "Роттердам+" і єдиними зацікавленими у цій справі залишилися заводи Ігоря Коломойського.

Він закликав РНБО утриматися від тиску на незалежний Вищий антикорупційний суд і тим паче - від підігрування інтересам олігархічних груп.

"Вищий антикорупційний суд - єдиний орган судової гілки влади, який має довіру значної частини суспільства. Цей суд формувався за підтримки наших західних партнерів, в тому числі, із Сполучених Штатів Америки", - наголосив Наливайченко.

За його словами, якби РНБО дійсно хотіло розібратися в ситуації зі справою "Роттердам+", воно заслухало би Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, яка здійснювала процесуальне керівництво, має всі матеріали справи і прийняла законне рішення про її закриття.

Нагадаємо, 10 листопада ініціатор справи "Роттердам+" Віктор Чумак відкликав свою скаргу і відмовився оскаржувати рішення ВАКС про закриття цієї справи. Своє рішення він пояснив небажанням підігрувати Коломойському у цій справі.

Справу "Роттердам+" було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину. Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні потерпілих, ні факту порушення закону.

13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи "Роттердам+".

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