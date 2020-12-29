Заявки на отримання 8 тисяч подали 430 тисяч ФОПів та найманих працівників

Заявки на отримання компенсації за карантин у розмірі 8 тисяч гривень подали 429 704 ФОПів та найманих працівників. Дані станом на 12:00 вівторка, 29 грудня.

Про це на брифінгу повідомив керівник проекту "Дія" Мстислав Баник.

Він нагадав, що подавати заяви на отримання карантинної допомоги можливо через портал "Дія" або мобільний застосунок. Заявки можна подавати до 31 грудня.

Баник повідомив, що мобільний застосунок подано 353 578 заяв, через портал "Дія" - 76 126 заяв.

Він також нагадав, що проект "Дія" відповідає тільки за технічну частину виплат по 8 тисяч гривен. Крім того, участь беруть Пенсійний фонд України, Мінсоцполітики та Мінекономіки.

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд України 22 грудня розпочав фінансування одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам в розмірі 8000 гривень. Виплати здійснюються тим, хто вже подав заявки. На 22 грудня 2020 року Пенсійним фондом України 280,3 тисячам осіб профінансовано 2,243 млрд грн.

За розрахунками Мінсоцполітики, за одноразовою допомогою можуть звернутися 712 тисяч осіб.

Відзначимо, в Україні запровадили три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження карантину. Одна з програм - це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів діяльності, які постраждали від карантину. Перелік таких ВЕД затверджений Кабінетом міністрів України. Заявки необхідно подавати через портал "Дія" до 31 грудня.