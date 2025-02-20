Заявления Трампа по Украине превзошли все ожидания Кремля, - Bloomberg

Резкие заявления президента США Дональда Трампа в адрес Украины за последние дни превзошли все ожидания Кремля. В Москве намерены воспользоваться ситуацией по максимуму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным источников агентства, даже Кремль был застигнут врасплох резким тоном комментариев Трампа, который Владимир Путин себе не позволял. Критика превзошла все ожидания в Москве, что мнение Вашингтона о войне может быть обращено в пользу России.
Хотя российские официальные лица не до конца понимают стратегию переговоров Трампа и опасаются ловушек и неожиданных поворотов событий, они должны воспользоваться шансом извлечь максимально возможные выгоды для России из любой сделки по прекращению конфликта, заявил источник, говоривший на условиях анонимности.
Президент США поддержал кремлевскую версию событий, назвав Владимира Зеленского "диктатором". Трамп заявил украинскому лидеру "лучше действовать быстро", чтобы достичь соглашения с Россией, "иначе у него не останется страны".
Комментарии Трампа вызвали немедленную и резкую реакцию европейских лидеров.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "просто неправильно и опасно" отрицать "демократическую легитимность" Зеленского. "Украина уже почти три года защищается от беспощадной российской агрессии", - добавил он.
Консервативный оппонент Шольца на воскресных выборах в Германии Фридрих Мерц также поддержал президента Украины, добавив, что "пока российский президент находится у власти с помощью фиктивных выборов, мы стоим на стороне демократии".
Европейские лидеры пытаются придумать стратегию для обеспечения потенциального прекращения огня в Украине после двусторонних переговоров США с Россией в Саудовской Аравии во вторник. Но пока их не пригласили участвовать в переговорах, и они еще не решили, кто будет говорить от их имени.
Европейские столицы с шоком отреагировали на резкий поворот Трампа, одновременно пытаясь заверить Киев в поддержке континента и умиротворить Вашингтон.
Перспектива прекращения США военной и финансовой поддержки Украины, особенно в связи с началом переговоров о мире без участия Европы или Киева, заставила пересмотреть архитектуру европейской безопасности. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправятся в Вашингтон на следующей неделе, чтобы обсудить Украину и оборону.