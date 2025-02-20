Заявления Трампа по Украине превзошли все ожидания Кремля, - Bloomberg

По данным источников агентства, даже Кремль был застигнут врасплох резким тоном комментариев Трампа, который Владимир Путин себе не позволял. Критика превзошла все ожидания в Москве, что мнение Вашингтона о войне может быть обращено в пользу России.

Хотя российские официальные лица не до конца понимают стратегию переговоров Трампа и опасаются ловушек и неожиданных поворотов событий, они должны воспользоваться шансом извлечь максимально возможные выгоды для России из любой сделки по прекращению конфликта, заявил источник, говоривший на условиях анонимности.

Заявления Трампа и реакция Европы

Президент США поддержал кремлевскую версию событий, назвав Владимира Зеленского "диктатором". Трамп заявил украинскому лидеру "лучше действовать быстро", чтобы достичь соглашения с Россией, "иначе у него не останется страны".

Комментарии Трампа вызвали немедленную и резкую реакцию европейских лидеров.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "просто неправильно и опасно" отрицать "демократическую легитимность" Зеленского. "Украина уже почти три года защищается от беспощадной российской агрессии", - добавил он.

Консервативный оппонент Шольца на воскресных выборах в Германии Фридрих Мерц также поддержал президента Украины, добавив, что "пока российский президент находится у власти с помощью фиктивных выборов, мы стоим на стороне демократии".

Европейские лидеры пытаются придумать стратегию для обеспечения потенциального прекращения огня в Украине после двусторонних переговоров США с Россией в Саудовской Аравии во вторник. Но пока их не пригласили участвовать в переговорах, и они еще не решили, кто будет говорить от их имени.

Европейские столицы с шоком отреагировали на резкий поворот Трампа, одновременно пытаясь заверить Киев в поддержке континента и умиротворить Вашингтон.

Перспектива прекращения США военной и финансовой поддержки Украины, особенно в связи с началом переговоров о мире без участия Европы или Киева, заставила пересмотреть архитектуру европейской безопасности. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправятся в Вашингтон на следующей неделе, чтобы обсудить Украину и оборону.