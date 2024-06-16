ua en ru
Вс, 16 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Заявления Путина о "мирных переговорах" отвергают мораль и здравый смысл, - Белый дом

Бюргеншток, Воскресенье 16 июня 2024 14:55
UA EN RU
Заявления Путина о "мирных переговорах" отвергают мораль и здравый смысл, - Белый дом Фото: советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Так называемые "мирные" предложения российского диктатора Владимира Путина отвергают мораль и здравый смысл. Саммит мира Украины является ядром миротворческого процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана на саммите мира.

"Мы недавно услышали видение Путина о мире. Он сказал, что Украина не только должна отказаться от территорий, которые Россия сейчас оккупировала, но и Украина должна оставить дополнительные суверенные территории, прежде чем Россия согласится вести переговоры. Украина должна разоружиться, чтобы Россия потом могла вести свою агрессию снова. Это безответственно, это отвергает Устав ООН, основную мораль и здравый смысл", - заявил он.

Салливан подчеркнул, что саммит мира - это правильный взгляд на мир и путь к нему.

"Этот саммит определил ядро того, каким должен выглядеть мир. И это принципы Устава ООН, это принципы международного права, принципы суверенитета, территориальной целостности и невозможности завоевания одного государства другим", - добавил советник президента США.

Что заявил Путин

В преддверии саммита мира Украины в Швейцарии российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы готова к переговорам с Украиной и делает "реальное мирное предложение". Путин выдвинул требования к Украине, в частности, по территориальным уступкам.

Детальнее об ультиматуме Путина и почему Украина не пойдет на требования России - в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Соединенные Штаты Америки Белый дом Саммит мира Война в Украине
NEWS
Даже после повестки: есть четыре уважительные причины не явиться в ТЦК
Даже после повестки: есть четыре уважительные причины не явиться в ТЦК
DAILY
Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом