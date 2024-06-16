Заявления Путина о "мирных переговорах" отвергают мораль и здравый смысл, - Белый дом
Так называемые "мирные" предложения российского диктатора Владимира Путина отвергают мораль и здравый смысл. Саммит мира Украины является ядром миротворческого процесса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана на саммите мира.
"Мы недавно услышали видение Путина о мире. Он сказал, что Украина не только должна отказаться от территорий, которые Россия сейчас оккупировала, но и Украина должна оставить дополнительные суверенные территории, прежде чем Россия согласится вести переговоры. Украина должна разоружиться, чтобы Россия потом могла вести свою агрессию снова. Это безответственно, это отвергает Устав ООН, основную мораль и здравый смысл", - заявил он.
Салливан подчеркнул, что саммит мира - это правильный взгляд на мир и путь к нему.
"Этот саммит определил ядро того, каким должен выглядеть мир. И это принципы Устава ООН, это принципы международного права, принципы суверенитета, территориальной целостности и невозможности завоевания одного государства другим", - добавил советник президента США.
Что заявил Путин
В преддверии саммита мира Украины в Швейцарии российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы готова к переговорам с Украиной и делает "реальное мирное предложение". Путин выдвинул требования к Украине, в частности, по территориальным уступкам.
Детальнее об ультиматуме Путина и почему Украина не пойдет на требования России - в нашем материале.
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