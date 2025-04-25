Заявления Порошенко о "злоупотреблении военным положением" играют на руку РФ, - эксперт

Как отмечает эксперт, общаясь с представителями европейских политических кругов, Порошенко выражал обеспокоенность по поводу ситуации в Украине, в частности относительно, по его мнению, злоупотреблений военным положением и политических преследований. Эти месседжи, по словам Гладких, перекликаются с кремлевскими нарративами, которые пытаются сформировать негативное отношение к Украине на Западе.

"Лидер самой богатой фракции "Европейская солидарность" отправился в вояж в ЕС с двумя чемоданами: в одном - жалобы на якобы "репрессии" против себя, во второй - заявления, что в Украине "злоупотребляют военным положением". Эти фразы мгновенно подхватили российские пропагандисты, активно продвигая их как доказательство того, что даже внутри Украины не верят в демократичность нынешней власти", - считает Гладких.

По его словам, Порошенко в своих международных поездках сосредотачивается не на представлении позиции Украины как государства, противостоящего российской агрессии, а на решении собственных политических вопросов.

"Доехав в Германию на заседание Межпарламентского совета Украина-НАТО, он использовал возможность выступить, чтобы озвучить критику в адрес украинской власти", - отмечает эксперт.

Гладких также напомнил, что подобные действия со стороны Порошенко имеют системный характер. В частности, ранее он обращался к Европейской комиссии с просьбой приостановить процедуру вступления Украины в ЕС в связи с тем, что ему не разрешили выехать в Лондон на празднование дня рождения сына.

"То есть действует по принципу - чем хуже для страны, тем лучше для него. Именно поэтому его слова удобно использует российская пропаганда для дискредитации Украины", - подытожил Гладких.