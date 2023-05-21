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Украинцы могут зарегистрировать недвижимость в "Дії" еще в 10 областях: почему это важно

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Воскресенье 21 мая 2023 06:59
Украинцы могут зарегистрировать недвижимость в "Дії" еще в 10 областях: почему это важно Иллюстративное фото: украинцы могут зарегистрировать недвижимость в "Дії" еще в 10 областях (freepik.com)
Автор: Иван Носальский

Жители еще 10 областей Украины могут подать заявление на регистрацию прав на недвижимость при помощи портала "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

В ведомстве отмечают, что теперь регистрация недвижимости в "Дії" доступна в Закарпатской, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях, а также в Луцке.

Это касается прав на недвижимое имущество, которые были зарегистрированы до 1 января 2013 года, когда был введен соответствующий Государственный реестр.

До этого зарегистрировать недвижимость в "Дії" могли только жители Львовской области, Тернополя, Харькова и Чугуевского района Харьковской области.

Как воспользоваться услугой?

  1. Зайти на портал "Дія" и пройти регистрацию;
  2. Выбрать "Послуги", затем "Земля, будівництво, нерухомість", затем "Державна реєстрація прав на нерухоме майно", затем "Подати заявку";
  3. Внести необходимую информацию и копии документов;
  4. Подписать заявление электронной подписью.

Почему это важно?

При помощи регистрации недвижимости можно подтвердить, что вы являетесь законным владельцем имущества.

В таком случае мошенники не могут подделать документы о правах собственности на имущество.

Отметим, ранее у украинцев возникали проблемы при попытке получить компенсации по программе "єВідновлення". В портале "Дія" не отображалось их жилье, поскольку оно не было там зарегистрировано.

В Минреинтеграции назвали два решения, при помощи которых можно решить эту проблему.

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