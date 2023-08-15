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Всегда под прицелом. В Воздушных силах назвали приоритетные цели атак россиян

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Вторник 15 августа 2023 13:32
Всегда под прицелом. В Воздушных силах назвали приоритетные цели атак россиян Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Среди приоритетных целей атак российских военных в Украине можно выделить, в частности, аэродромы, критическую и портовую инфраструктуру, а также промышленность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната на брифинге.

"Аэродромы всегда под прицелом. Понятно, что наши пилоты наносят ущерб оккупантам", - сказал он.

Так, спикер отметил, что о результатах боевой работы наших летчиков сообщают и российские паблики, и сами оккупанты.

Учитывая это, по его словам, украинские пилоты имеют соответствующие предохранители, которые грамотно используют как они, так и органы военного управления. Игнат отметил, что такие действия не только сохраняют технику, жизнь людей, но и наносят россиянам болезненные удары по их тылам, командованию и логистике.

"И аэродромы, и критическая инфраструктура, и промышленность, и портовая инфраструктура - это все целые врага, которые будут для него приоритетными", - подчеркнул спикер.

Тактика россиян в Украине

Игнат рассказывал, что россияне, в частности, запускают по Украине ракеты, которые изменяют направление движения. Это тактика, которую оккупанты используют, чтобы максимально достичь своих целей и нанести удар.

К тому же, спикер Воздушных сил отмечал, что удары россиян по украинским аэродромам неэффективны, ведь наша авиация успевает передислоцироваться до атак.

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