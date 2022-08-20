Від завтра у Києві скоротять роботу метро

У Києві змінять графік роботи метро з 21 до 24 серпня. Протягом чотирьох днів метрополітен перевозитиме пасажирів з 6:00 до 21:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київський метрополітен" у Facebook .

"З 21 по 24 серпня (чотири дні) Київський метрополітен працюватиме для перевезень пасажирів з 6:00 до 21:00", - зазначається в повідомленні.

Метрополітен просить жителів планувати свої маршрути з урахуванням роботи підземки.

При цьому підземні станції працюватимуть як укриття цілодобово.