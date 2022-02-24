"Завтра війна постукає у ваші двері": Зеленський надіслав чіткий сигнал Заходу

"Якщо ви, шановні європейські лідери, шановні світові лідери, лідери вільного світу, нам сьогодні не допоможете, потужно не допоможете Україні, то завтра війна постукає у ваші двері", – зазначив глава держави.

Він заявив, що впродовж дня провів перемовини з низкою іноземних лідерів. Зокрема, Зеленський мав розмови з очільниками Сполученого Королівства, США, Туреччини, Польщі, Швеції, ЄС, Швеції, Франції, Німеччини, Австрії та іншими.

Свій виступ президент завершив словами "Слава Збройним силам України, слава Україні!".

Також Зеленський констатував перетворення Росії на "ДНР" на світовому рівні. За його словами, російська влада опинилася в повній ізоляції.