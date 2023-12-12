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Завтра в Украине оттепель. Синоптик рассказала, где ждать осадки и когда погода испортится

Фото: в Украине ожидается оттепель 13 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 13 декабря, погода в Украине будет теплой, ожидается оттепель. Но уже 14 декабря ситуация снова усугубится сильным ветром и осадками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В течение дня ожидается 0...+5 градусов, на юге +3...+9 градусов, лишь на востоке немного подсушит воздух и землю небольшим морозцем, 0...-2 градуса", - рассказала она.

При этом, как отмечает синоптик, преимущественно дожди пройдут в западных областях, мокрый снег - на востоке Украины, вечером дождь в Одесской области.

"На остальной территории Украины - плотная облачность, но без каких-либо ощутимых осадков", - добавили Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве 13 декабря будет облачно, сыро, без существенных осадков, разве что какая-то морось.

"Температура воздуха 0... +2 градуса. К вечеру в среду постится ветер!" – предупредила синоптик.

Ухудшение погоды в Украине

В четверг, 14 декабря, в Украине местами сильные осадки и сильный ветер! В Киеве в четверг ожидается сильный дождь и ветер, но тепло. В общей сложности в декабре 2023 в Украине ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (в Крыму до 4 градусов тепла). Средняя месячная температура будет на 1-1,5 градусов выше нормы.

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