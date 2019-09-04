Завтра в Україні потепліє

Погода в Україні 5 вересня покращиться у західних і північних областях, температура повітря вдень підніметься до +26, у східних - до +30. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За її прогнозом, у західних і північних областях дощів не буде, вони будуть на сході, півдні та у центральних областях.

"5-те вересня пожене атмосферний фронт у східному напрямку і тому захід та північ звільняться від дощів, а до температури повітря повернеться совість і вона підвищиться", - йдеться у повідомленні.

Синоптик зазначає, що у східній частині країни температура повітря вдень досягне +25+29 градусів, місцями до +30 градусів. У столиці дощів не буде.

"У Києві завтра без опадів, вдень очікується близько +23, +24 градусів", - написала вона.

Нагадаємо, сьогодні в Україні оголошено штормове попередження. Сьогодні вдень у більшості центральних, а також в Одеській та Миколаївській областях можуть бути дощі. Зазначимо, що у Києві хмарно і холодний вітер.

Раніше синоптики попереджали про грозові дощі майже на всій території України у середу, 4 вересня.