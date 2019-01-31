Завтра в Україні очікуються дощі з мокрим снігом

Зокрема, опади прогнозують у північних, західних і центральних областях

В Украине на 1 февраля 2019 года синоптики прогнозируют дождь, местами с мокрым снегом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинского гидрометцентра.

Как отмечается, 1 февраля в северных, ночью в западных, а днем - в центральных областях ожидается небольшой дождь местами с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

В большинстве областей туманы, местами, кроме юга, гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/сек.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах до 6° мороза; днем 0-5° тепла, в Крыму и местами в Приазовье 6-11° тепла.

Ранее РБК-Украина сообщало, в Киеве сегодня, 31 января, ожидается туман, на дорогах местами гололедица, небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Как писал Styler, народный синоптик Наталья Диденко рассказала: в ближайшие дни над Украиной будет преобладать теплая воздушная масса атлантического происхождения. Она принесет повышение температуры воздуха, туманы и дожди.