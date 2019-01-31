В Києві сьогодні очікується ожеледиця на дорогах

Фото: туман у Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також можливі невеликі опади у вигляді дощу

В Києві сьогодні, 31 січня, очікується туман, на дорогах місцями ожеледиця, невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Також прогнозують хмарність, вітер південно-східний 5-10 м/с, температуру протягом доби від о до +2.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Зазначимо, згідно із прогнозом синоптиків, 31 січня 2019 року на заході України очікується сніг з дощем, на решті території без опадів, температура повітря вдень підніметься до +13.

Додамо, у кінці січня спостерігається різка зміна погоди. Зокрема, практично у всіх регіонах відступили снігопади і морози, а тимчасова відлига супроводжується туманом і мрякою.