В Києві сьогодні очікується ожеледиця на дорогах

Також можливі невеликі опади у вигляді дощу
В Києві сьогодні, 31 січня, очікується туман, на дорогах місцями ожеледиця, невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
Також прогнозують хмарність, вітер південно-східний 5-10 м/с, температуру протягом доби від о до +2.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
Зазначимо, згідно із прогнозом синоптиків, 31 січня 2019 року на заході України очікується сніг з дощем, на решті території без опадів, температура повітря вдень підніметься до +13.
Додамо, у кінці січня спостерігається різка зміна погоди. Зокрема, практично у всіх регіонах відступили снігопади і морози, а тимчасова відлига супроводжується туманом і мрякою.