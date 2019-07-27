Завтра в Україні очікується спека до +34

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У столиці температура підніметься до +31

Погода в Україні в неділю, 28 липня, буде сухою та спекотною на всій території країни, вдень очікується до +34. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку синоптика Наталки Діденко у Facebook.

За прогнозом синоптика, неділя буде переважно сухою, невеликі грозові осередки можливі лише вздовж Карпат та в прикарпатських областях. У більшості областей країни вдень стовпчики термометрів покажуть від +26 до +32, на півночі буде трохи прохолодніше - від +26 до +29.

Найспекотніша погода завтра очікується у південних областях, там повітря прогріється до +29…+34 градусів.

У Києві, за даними Діденко, погода також буде сухою та сонячною. Температура вдень коливатиметься від +28 до +31. З початку серпня в столиці очікується невелике похолодання, 3-4 серпня очікується всього від +22 до +24.

Нагадаємо, раніше Наталка Діденко попереджала, що з початком серпня в Україну прийде суттєве похолодання. Так, за її прогнозом, спека в країні утримається до 31 липня.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що погода в Україні 27 липня сприятиме утримуванню рівня пожежної небезпеки. Так, сьогодні більшості областей України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.