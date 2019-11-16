Завтра в Україні очікується туман

Погода в Україні у неділю, 17 листопада, принесе туман у західні та південні області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Українського гідрометцентра в Facebook.

За прогнозом українських синоптиків, завтра у західних та південних областях у нічні та ранкові години доби варто очікувати туман. Опади у неділю на території країни не прогнозуються. Можливий помірний південно-східний вітер.

Температура повітря вдень коливатиметься від +8 до +13, у Закарпатській області буде тепліше - до +17. Вночі очікується похолодання до +2...+7 градусів, у Чернігівські, Полтавській, Черкаській та Дніпропетровській областях вночі стовпчики термометрів опустяться до 0.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 16 листопада, в Україні очікується суха та прохолодна погода. Лише у деяких південних та західних областях термометри покажуть до +16...+18 градусів. У Києві сьогодні вдень прогнозувалося від +9 до +11 градусів. Опади у столиці не очікуються.

Крім того, синоптик Наталка Діденко прогнозувала переважно хмарну та прохолодну погоду на вихідних. За даними Діденко, через антициклон вночі в Україні очікується похолодання до +2...+7 градусів. Також вона попереджала про тумани на вихідних.