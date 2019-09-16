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Завтра в Україні очікується дощ і похолодання

Новини » Суспільство    16.09.2019 - 20:01
Завтра в Україні очікується дощ і похолодання
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура повітря вночі становитиме +7 +12 градусів

Погода в Україні завтра, 17 вересня, буде дощовою, температура +25. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, 17 вересня у Карпатському регіоні очікується помірний дощ. Вночі у Вінницькій, Кіровоградській, а вдень у більшості центральних, південних, Донецькій та Луганській областях очікується невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вітер переважно західний, 7-12 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +7 +12 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +14 +19 градусів. У південній частині вночі очікується +12 +17 градусів, вдень +20 +25.

Завтра в Україні очікується дощ і похолоданняНагадаємо, до кінця доби у понеділок, 16 вересня, у Києві та Київській області очікується погіршення погодних умов. Так, у столиці та області пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.

За даними Гідрометцентру, погода в Україні з 16 по 20 вересня зіпсується - в Україні похолодає і задощить. У понеділок на більшій території України температура повітря складе +21-23 градуси, на півдні - до +27. Дощі сьогодні вірогідні в західній Україні.

Як повідомляло РБК-Україна, у вівторок, 17 вересня, погода буде прохолодною з можливими опадами, вдень очікується до +18. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

За прогнозом синоптика, в Україні очікується прихід потужного циклону. Очікуються невеликі дощі у західних, центральних і східних областях, а також місцями на півдні, крім Криму та півдня Одеської області. На півночі України збережеться суха погода. Температура повітря знизиться. Вдень очікується +13+18 градусів, на півдні і південному сході - +19+25. Вночі прогнозується +6+12, на півдні - до +15. Вітер очікується північно-західний помірний, часом сильний.

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Новини України ПогодаГідрометцентр
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