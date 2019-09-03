Завтра в Україні відчутно похолодає

Погода в Україні завтра, 4 вересня, суттєво погіршиться на півночі, заході, у центральних областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

За її данними, вдень очікується +17+24 градуси, місцями й нижче.

На сході, південному сході, а також у Дніпропетровській області буде сухо та спекотно, +26+32 градуси.

"На півночі, заході, у центральних областях, аж до Одеської області прорветься смуга нижчої температури повітря", - повідомляє Діденко.

Також, похолодання принесе атмосферний фронт, який зумовить дощі на Правобережжі.

У Києві 4 вересня погода зміниться, буде дощ та похолодає до +20 градусів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Фото: погода в Україні (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, погода в Україні сьогодні, 3 серпня, погіршиться у західних областях, на сході спека досягне +31. За даними синоптиків, у столиці сьогодні дощі та грози. Температура повітря вдень досягне +29+31, вночі очікується +17+19.

Раніше Укргідрометцентр дав прогноз погоди на вересень. Початок вересня пройде без змін щодо погодної ситуації в країні, очікується сонячна і тепла погода. Однак в Київській і Чернігівській областях можливі невеликі дощі. Середня температура по Україні буде коливатися від +28 до +30. З вівторка погода в країні почне погіршуватися, на заході прогнозуються дощі з грозами